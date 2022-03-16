TCDD 82 Makinist alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, 82 Makinist alımı için ilan yayınladı.



İşçi Makinist alımı ilanına başvurular 14 - 18 Mart 2022 tarihleri arasında İŞKUR internet sitesinde üzerinden yapılacak. Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecek. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

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