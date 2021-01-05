Tecimeroğlu Rot Balans yeni yerinde

FATİH BATTAR

20 yıldır Aşağı Sanayi’de hizmet veren Tecimeroğlu Rot Balans Mimar Sinan Mah. Ankara yolu 5.Cad. (112 Acil Çağrı Merkezi arkası) adresinde hizmet vermeye başladı.

20 yıllık tecrübeleri ile 500 metrekare yeni yerlerinde Çorum halkına daha kaliteli ve daha iyi hizmet vermeyi amaçladıklarını belirten işletme sahibi Emrah Tecimer, A’dan Z’ye tüm araçların bakımını yaptıklarını söyledi.

Tecimeroğlu Rot Balans olarak Castrol yağlarının yanı sıra Hankook, Laufenn, General lastiklerinin Çorum’daki ana bayiliğini yaptıklarını aktaran Tecimer, “Ön düzen bakımı, fren ve balata bakımı, yağ değişimi, lastik servisi, rot balans ayarı, jant düzeltme, araç muyane ön kontrolleri gibi A’dan Z’ye araçların tüm bakımları üzerine hizmet veriyoruz. Malum kış ayındayız. Yola çıkacak araçların mutlaka bakımlarını yaptırması gerekiyor. Biz de Tecimeroğlu olarak tüm bakımlarda yılınbaşına özel uygun fiyatları Çorum halkının hizmetine sunduk. Lastik, jant ve diğer ürünlerde indirimli fiyatlardan yararlanmak isteyen herkesi bekleriz.” ifadelerini kullandı.