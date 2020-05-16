Tecrübeli eczacılara plaket verildi

14 Mayıs Bilimsel Eczacılığın 181. yıldönümünde Çorum Eczacılar Odası Yönetim Kurulu tarafından, eczacılık mesleğinde 50. yılını dolduran eczacılara plaket verildi.

Meslekte 50.yılını dolduran Ecz. H. Gülay Tokatlıoğlu ve Ecz. Tuncer Anaklı'ya, 40. yılını dolduran Ecz. Ömer Mete ve Ecz. Hüseyin İsbir'e, 25. yılını dolduran Ecz. Zeynep Bayrak, Ecz. Meral Öztürk, Ecz. Şükrü Günaydın ve Ecz. Erdil Duran'ın plaketlerini Eczaılar Odası Başkanı Şefkat Güler takdim etti.

Güler, tüm eczacıların Eczacılar Haftası’nı kutlayarak, meslek hayatlarında başarılar diledi.



