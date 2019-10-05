TEGV’de yeni dönem başladı

TEGV Çorum Öğrenim Birimi, yeni döneme Aşure Günü ile başladı. Birim gönüllülerince hazırlanan aşure, TEGV gönüllülerine ve konuklara ikram edildi.

Etkinliğe; İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, İl Müdür Yardımcısı İbrahim Yıldız, Özel Kalem Müdürü Aysun Duman katıldı.

TEGV Çorum Öğrenim Birimi'nde gönüllüler bir araya geldiklerini ve 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını kaydeden Birim Yöneticisi Serpil Çetin, “İlköğretim çağındaki çocuklarımızın, güzel bir çocukluk geçirmeleri ve geleceğe donanımlı hazırlanmaları için, yaşam becerilerini geliştirecek ve temel eğitimlerine destek verecek çağdaş eğitim olanakları sunuyoruz. TEGV'in Türkiye geneline yayılmış 7 etkinlik noktası, bütün çocukları kucaklayan, güler yüzlü, sıcak, donanımlı ve aktif öğrenme ortamları sunuyor ve çocuklarımızın sosyal/duygusal yeteneklerini geliştirirken, empati kurma ve takım çalışması becerilerini yükseltiyor. Matematik, fen, İngilizce, sanat ve okumanın yanı sıra bilişim alanında olumlu tutum geliştirip özyeterlilik algısı yüksek bireyler yetişmesinde destek oluyoruz. Farklı becerilere sahip olarak dünyaya gelen tüm çocuklara kendi potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetme fırsatı sunan TEGV Çorum Öğrenim Birimi'ndeki bütün etkinliklere çocuklarımız ücretsiz olarak katılabilirler.” diye konuştu.

HUZUREVİ ZİYARETİ

TEGV Çorum Öğrenim Birimi Yöneticisi Serpil Çetin ve gönüllüler, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında huzurevi ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Birim Yöneticisi Çetin, yaşlı bireylerin sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirme çabalarını olumlu karşıladığını ve daha da geliştirilmesi gerektiğinin üzerinde durdu. Çetin, “Biz TEGV Çorum Öğrenim Birimi olarak bireylerin yaşam süreçlerinden biri olan yaşlılığın üzerine çocuk ve gönüllülerimize bilinçlendirme çalışmalarında bulunmaktayız.” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2019, 10:56