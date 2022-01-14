Tehlike arz eden yapının riskli kısımları yıkıldı

Kulaksız 1. Sokakta yaya ve araçlar için tehlike arz etmesi sebebiyle daha önce koruma önlemleri alınan metruk binanın tehlikeli bölümü Çorum Belediyesi tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Belediye Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre şehrin Kültür ve tarihi değerlerini ayağa kaldırmak ve yaşatmak için önemli projeleri hayata geçiren Çorum Belediyesi, Anıtlar Kurulunun tespitleri doğrultusunda restorasyonu mümkün olmayan yapıyı yıktı.

Çorum’u sokaklarında tarih kokan şehir haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Selçuklu döneminden kalma Çorum Kalesi, ve Osmanlı son dönem eserlerinden Veli Paşa Hanı, Dikiciler Arastası, tarihi konaklar, tarihi çeşmeler ve kültür mirasımız olan Çöplü Arastası gibi bir çok yapının restorasyonunu yaparak yeniden şehrimize kazandırıyoruz. Biz, tarihi tekrardan ayağa kaldırmak ve yaşatmak taraftarıyız fakat bu her zaman mümkün olmuyor. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun yaptığı tetkikler sonucu Kulaksız 1. Sokaktaki tarihi konağın restore edilmesinin mümkün olmadığı sonucu çıktı. Bu konağımızın bir kısmının koparak yola düşmesi nedeniyle daha önceden etrafına tedbir amaçlı muhafaza alanı yapmıştık. Kurulun “yıkılması gerek” kararıyla birlikte konağın tehlike arz eden kısımlarını yıktık. Arzu ederdik ki bu konağımızı da şehrimizin muhtelif yerlerinde restore ederek günümüze kazandırdığımız konaklar gibi yeniden ihya edelim ama bu teknik olarak mümkün olmadı” dedi.



