‘Tek amaç insan hayatını korumak’

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Çorum dahil olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde asansör muayenesi yapan AYK firmasının Teknik Muayene Hizmetleri Bölge ve Teknik Müdürü Makina Mühendisi Murat Yılmaz, gazetemizi ziyaret ederek, muayene ücretleri ile ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi.

Yılmaz, muayenelerin temel amacının insan hayatını korumak olduğunu ifade etti.

Ücretlendirme tarifesinin AYK firması ya da belediyeler tarafından yapılmadığını, tamamen bakanlık tarafından uygulandığını hatırlatan Murat Yılmaz, 2012 yılından itibaren AB Uyum Süreci kapsamında hayata geçirilen uygulama ve yönetmelikleri hakkında bilgi verdi.



Çorum'da 4 bin 335 adet asansörlü yapı bulunduğunu söyleyen Murat Yılmaz, çalışma esasları ile ilgili şu bilgileri paylaştı; "AYK olarak Çorum, Samsun, Mersin, Kastamonu, Aksaray, Denizli, Afyonkarahisar, Tekirdağ ve bir çok ilde asansör muayene hizmeti yürütüyoruz. AB uyum süreci kapsamında ülkemizde asansörlerin periyodik kontrolleri ile ilgili çalışmalar 2012 yılından itibaren başladı.

İlk başlangıç evresinde ülke genelinde asansörler tamamıyla muayene edilmemiş olmasa da, iyileştirme konusunda şu an iyi bir konuma gelindi. Bizler AYK firması olarak Çorum'da 22 Mayıs 2015 tarihinden itibaren periyodik kontrol faaliyeti yürütüyoruz. Her yıl asansörlerin tamamının periyodik kontrolleri gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda iskan almadan önce asansörlerin tescil aşamasında da muayene faaliyeti yürütüyoruz.

Muayeneler esnasında asansör periyodik kontrol yönetmeliği ekinde bulunan kontrol formları kullanılmaktadır. Tüm Türkiye genelinde aynı hükümler üzerinden kontrol yapılmaktadır. Hiç bir yorum katma durumumuz olmadan, asansör sisteminin rontgenini çekerek, formlarımızı dolduruyoruz. Yapılan periyodik kontroller neticesinde 4 adet etiketleme mevcut.



Kırmızı etiket: Asansör kullanımı tehlikelidir anlamı taşır. Eksikliklerin giderilmesi için 60 günlük bir süreç içerir. Sarı etiket: Kusurlu anlamı taşıyor, düzeltme süresi 120 gündür. Mavi Etiket: Hafif kusurlu anlamına gelir, düzeltme süresi 12 aydır.

Yeşil etiket: uygundur, hiç bir eksiği yoktur anlamı taşımaktadır.

Muayene esnasında tespit edilen durumu sözlü ve yazılı olarak beyan ediyoruz. Gerekli yasal süreler içerisinde kusurlar giderilmediyse ikinci kontrolün ardından belediye durumdan haberdar ediliyor ve asansörün mühürlenmesine kadar gidiyor.



Kırmızı ve sarı etiketli asansörün eksiklikleri giderilene kadar, asansöre bakım hizmeti sunulamaz, eksiklikleri gidermek ayrı bir hukuka tabidir. Bu nedenle bina yönetimleri bu süre içerisinde sözleşmeli asansörcüsüne bakım ücreti ödemek zorunda değildir.



Bu işin gereği ve mantığı insan hayatını korumak üzerine kurgulanmıştır. Sayısız kazaların yaşandığı asansörlerde, geri dönüşü mümkün olmayan sonuçlar yaşanmaktadır. İnsan hayatının korunması adına geliştirilen bu önlemlerin tüm temel kaynağı, insanı korumak ve daha güvenli bir yaşam sunmaktır.



Çorum Belediyesi ile protokolümüzde taban fiyat uygulaması var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, taban ve tavan fiyatları belirliyor, bu belirlemede belediye hangi ücretlendirme üzerinden yapılacağına karar veriyor. Çorum Belediyesi taban fiyat üzerinden ücretlendirilmesini şart koştu. Bu ücretlerin belirlenmesinde belediyenin ya da bizim firmamızın hiç bir müdahale ve katkısı yoktur."

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2019, 19:24