Tek binada üç proje

FATİH AKBAŞ

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Belediye Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada Kadeş Meydanı’nda bulunan belediyeye ait binanın üst katı ile alt katının farklı amaçlar için kullanılacağını söyledi.

Bina üç farklı proje için kullanılacak. Kadeş Meydanı’nda ki binada fonksiyonlandırma çalışmasının devam ettiğini belirten İsmail Yağbat, “Çalışmalar tamamlandıktan sonra binanın üst katı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kütüphane olarak kullanılacak. Yönetiminde Belediyemizde söz sahibi olacak. Günün şartlarına uygun bir kütüphaneye yapılacak. Alt katın yarısı Engelsiz Kafeterya diğer yarısı ise ÇÖKİŞ’in bürosu olarak kullanılacak. ÇÖKİŞ şimdiye kadar bine yakın hemşehrimizin iş sahibi olmasına aracılık etti. Bu hizmetin daha sağlıklı yürütülebileceği ve işe başlayanların eğitim alabileceği bir ortam dizayn ediliyor” dedi.

Tuzcular Kavşağı’nın günün ihtiyaçlarını karşılamadığı için yeni bir anlayışla düzenlendiğinin altını çizen Yağbat, “Burada kavşaksız bir model çalışması öngörüldü. Bu işin uzmanlarının katkıları alınarak yapıldı. Hemşehrilerimizden de çok önemli geri dönüşler alıyoruz. İmkanlarımız el verdiği zamanda alt geçit yaparız” şeklinde kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021, 21:01