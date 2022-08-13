Türkiye'de tek kalemde en büyük savunma sanayi yatırımı olan Küresel Barut, Nitrogliserin ve Nitroselüloz Üretim Tesisleri, Kapsül Üretim Tesisi ve Fişek Üretim Tesisinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törende atıldı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) koordinatörlüğünde yapılacak olan fabrika ile ilgili konuşan Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Tek kalemde en büyük savunma sanayi yatırımını Çorum’da yapıyoruz. Bu fabrikalarda 2 bin 500 kişi istihdam edilecek. 2023 ilkbaharda bitecek. Çorum’a yapılan fabrikalarla ilgili yurt dışından 300 milyon Euro ithalat yapıyoruz.” dedi

Tesisin açılışına Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere de katıldı.