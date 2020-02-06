Tekel 1 ve 2.sokağın adı değişti

Belediye Meclisi toplantısında Tekel 1. ve 2.sokakları adı Kadeş Sokaklar olarak değiştirildi.

Tekel Sokak ise 20 Şubat 2015’te PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ismiyle anılacak.

Sokakların değişikliği ile ilgili Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Meydanlarının adı barışı, hoşgörüyü çağrıştıran Kadeş olan bu şehrin sokaklarının isimleri de barışı çağrıştırsın diye Belediye Meclisinde aldığımız kararla TEKEL 1. ve 2. Sokakların adını, Kadeş Sokaklar olarak değiştirdik. Şehrimize hayırlı olsun.” dedi

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2020, 17:43