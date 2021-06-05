Tekerlekli sandalye sözünü tuttu

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Mehmet Kökden isimli engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Buharaevler Mahallesi’nde ikamet eden Kökden ailesini ziyaret etmişti.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, ziyarette kendisinden tekerlekli sandalye talebinde bulunan diyaliz hastası, aynı zamanda görme ve yürüme engeli olan Mehmet Kökden’e sandalyesini ulaştıracağının sözünü vermişti.

Engelli vatandaşın sandalye talebine kayıtsız kalmayarak verdiği sözü tutan Mehmet Bektaş, Kökden’i evinde ziyaret ederek tekerlekli sandalyesini hediye etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Bektaş, engellilerin başlarının tacı olduğunu belirterek, “İl Genel Meclisi olarak görevimiz her ne kadar şirin köylerimize hizmet etmek olsa da engelli kardeşlerimiz bizlerin baş tacı ve kırmızı çizgisidir. İl Genel Meclisi Üyelerimizin de selamlarını ileterek her zaman yanlarında ve bir telefon kadar uzağınızda olduğumuzu bilmelerini ilettim. Bizlerin yardımına ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmek bizim en büyük görevimiz. Yüzlerinde ki bir nebze tebessüme vesile olabilmek ve dualarına nail olmak ise en büyük mutluluğumuzdur” dedi.

Ziyarette Buharaevler Mahallesi Muhtar Ümit Patıroğlu da hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2021, 16:05