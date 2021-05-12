Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı 100 memur alımı yapacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı 100 memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Tekirdağ  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde,  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği”  hükümlerine  göre   KPSS  puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için 14.06.2021 tarihinden 18.06.2021 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile  birlikte,  sağlık  personeli  gözetiminde  boy  ve  kilo  ölçümü  yapmak  üzere  Yüzüncü  Yıl Mahallesi  İtfaiye  Sokak  No:  1  Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ  adresindeki  Tekirdağ  Büyükşehir Belediyesi  İtfaiye  Dairesi  Başkanlığı  içinde  bulunan  başvuru  masasına  şahsen  müracaat  ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

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