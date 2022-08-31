Teknofest’in açılışına katıldılar

FATİH BATTAR

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de festivalin açılışına katıldı.

Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek. Yarışmaya Çorum’dan 4 takım katılırken, Vali Mustafa Çiftçi de Teknofest’e katılan Çorumlu öğrencilerin stantlarını gezerek, yaptıkları projeler hakkında bilgi aldı. Çiftçi, öğrencilere yarışmada başarılar diledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise; “Tam bağımsız güçlü Türkiye idealiyle Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna Teknofest kuşağı ile devam ediyoruz. Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi olarak ayakları yere basmayan festival Teknofest’teyiz. Engelli Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezi öğrencilerimiz bir yıl boyunca üzerinde çalıştıkları ve ter döktükleri robotları ile yarışmalarda boy gösterecekler. Başarılar çocuklar.” ifadelerini kullandı.

Teknofest’te yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma” büyük ilgi görürken, Çorum protokolü de savaş uçağını yakından inceleyerek fotoğraf çektirdi.

Otonom teknolojileri ile simülasyon sistemlerinin tanıtıldığı festivalde, dron yarışları ve hava gösterileri beğeniyle izlendi.

FESTİVAL 4 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek. Teknofest Karadeniz'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor. Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor.

Festivale çeşitli sanatçılar da konserleriyle renk katıyor.