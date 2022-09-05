TEKNOFEST’ten ödülle döndüler

FATİH AKBAŞ

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali finallerine katılan Hitit Üniversitesi Akrobat Takımı, ‘en iyi sunum’ ödülüne layık görüldü.

T3 Vakfı tarafından organize edilen TEKNOFEST Samsun 2022 geçtiğimiz Pazar günü sona erdi.

Akrobat Takımı, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde gerçekleştirilen ve 38 binden fazla takımın katıldığı TEKNOFEST Sosyal İnovasyon kategorisi yarışmalarında ilk 10’a kalarak Samsun’da yapılacak olan finallerde yarışma hakkı kazanmıştı.

Akrobat Takımı, TEKNOFEST Samsun 2022’de ‘en iyi sunum’ ödülüne layık görüldü. Hitit Üniversitesi mühendislerinden oluşan takım ödülünü yapılan törende aldı.

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile görüşen ve Çorum Leblebisi hediye eden Akrobat Takımı üyeleri Bayraktar’ı Çorum'a davet ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Selçuk Bayraktar ise Akrobat Takımı üyeleri Engin Şanlı, Hüseyin Teke, Buket Sağlam, Alpaslan Ateşer ve Sadık Çınar’a teşekkür ederek ilerleyen zamanlarda Çorum'u mutlaka ziyaret edeceğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022, 18:47