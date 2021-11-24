‘Teknoloji ile birlikte mutsuzluk da arttı’

FATİH BATTAR

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Çorum Belediyesi Kent Konseyi’nin davetlisi olarak Çorum’a gelen eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan, ‘Mutlu Öğretmen, Başarılı Genç’ konulu konferans gerçekleştirdi.

Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere özel moral ve motivasyona yönelik bir sunum gerçekleştirilen Aslanhan, öğretmenlerin işinin zor olduğunu söyledi.

Teknoloji ile birlikte mutsuzluğun da arttığını belirten Aslanhan; “Geçtiğimiz yıllara baktığımızda bugün çok da mutlu olmadığımızı görüyoruz. Oysa bugün insanlar geçmişe göre daha çok para kazanıyor fakat geçmişe göre daha mutsuz. Bugün hepimiz geçmişe göre daha büyük ve daha lüks evlerde yaşıyoruz. Sofralarımızda en az 3 çeşit yemek bulunuyor. Bakıyorsunuz buz gibi suratlar, çocuklar kalkıyor ders çalışmak için odalarına, anne mutfağa gidiyor, beyler de ya vatanı milleti kurtarmaya televizyon başına ya da öğretmenevine fayans döşemeye. Hani bizim güzel evlerimiz olunca biz mutlu olacaktık. Hastalıklarımız arttı, şurada 3 kişi toplansa evdeki ilaçlarla bir eczane açacak hale geldik. Bugün insanların bu kadar sevgisiz, merhametsiz, vicdansız, ahlaksız olmasının sebebi bana göre yediklerimizin içtiklerimizin genlerimiz üzerinde etkisi var” dedi.

İletişim teknolojisinin ilerlemesine rağmen insanların artık birbiriyle daha az işletişim kurduğuna dikkat çeken Aslanhan; “İletişim teknolojisi ilerledi, Amerika’daki bir arkadaşımla birkaç saniye içinde iletişim kuruyoruz. Yetmedi görüntülü iletişim kuruyoruz. Ama günümüzde birbiriyle daha az iletişim kuruyor. Asansöre biniyoruz, ya ayak ucumuza bakıyoruz ya tavana, karşımızdakine selam vermiyoruz. Uzaya giden, galaksileri keşfeden, atomu keşfeden insan; kendini, eşini, çocuklarını keşfedemedi” ifadesini kullandı.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021, 19:15