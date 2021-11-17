Tekstil kumbara yerleri 1 milyon 561 bin liraya kiraya verildi

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında tekstil-giysi kumbaraları sayesinde kullanılmayan giysileri niteliklerine göre ayrıştırarak tekrar ekonomiye kazandırmak için ihaleye çıktı.

Çorum Belediyesi Turgut Özal Meclis Salonunda Encümen huzurunda açık teklif artırma usulü ile gerçekleştirilen ihalede Çorum’da 150 noktaya konulacak Tekstil Kumbara yerleri 3 yıllığına kiraya verildi.

5 kişinin katıldığı ihalede en yüksek teklifi 1 milyon 561 bin lira ile Ali Öztürk verirken, ihalenin sonucu başkanlık makamının onayının ardından açıklanacak.

İHALE HAKKINDA

150 noktaya tekstil ve giysi kumbarası konacak

Çorum’da tekstil ve giysi atıklarının bırakılması için 150 farklı noktaya tekstil ve giysi kumbarası konulacak. Kumbaralara kullanılmış şapka, kazak, t-shirt, çorap, elbise, pantolon, ayakkabı, terlik ve bot gibi tüm giysi ile battaniye, örtü, eşarp, perde, çanta, havlu vb. gibi diğer tekstil ürünleri atılacak. Büyük bir katma değeri olan tekstil ve giysi atıklarını tekrar ülke ekonomisine kazandırılacak.