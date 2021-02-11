Telefon dolandırıcısına kandı başına gelmeyen kalmadı

Çorum'da telefonla arayan dolandırıcılara 53 bin lirasını kaptıran emekli, zararının giderilmesi için hukuk mücadelesi veriyor.

Uğurludağ ilçesinde yaşayan iki çocuk babası 61 yaşındaki Hamit Uyar, 2 Şubat'ta kendisini telefonla arayıp bir kamu bankasının halkla ilişkiler görevlisi olarak tanıtan kadınla yaklaşık 2 saat süren telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin sonunda banka hesabındaki bakiyenin 6 bin liradan 3 bin liraya düştüğünü görünce dolandırıldığını anlayan Uyar, banka şubesine gittiğinde kendisini arayan kişinin yönlendirmesiyle onay verdiği 50 bin liralık kredinin de Denizli'deki bir kişinin hesabına aktarıldığını öğrendi.

İlçe Emniyet Amirliğine giderek dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olan Uyar'a, İskilip Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili soruşturmaya yer olmadığına dair karar tebliğ edildi.

Kararda, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun, "Sadece yalan söylemek dolandırıcılık suçunun, hile unsurunun gerçekleşmesi bakımından yeterli değildir. Yasamız yalanı, belirli birtakım şekiller altında yapıldığı ve kamu düzenini bozacak nitelikte bulunduğu hallerde cezalandırmaktadır. Yapılan yalan açıklamalarının dolandırıcılık suçunun hile ve desise unsurunu oluşturabilmesi için bu açıklamaların doğruluğunu kabul ettirebilecek, böylece muhatabın inceleme eğilimini etkisiz bırakabilecek yoğunluk ve güçte olması gerektiğinden, yalana birtakım dış hareketlerin eklenmiş bulunması gerekir." şeklindeki kararı ile Yargıtay 11. Ceza Dairesinin, "Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için fiilin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına bir yarar sağlaması, hilenin nitelikli bir yalan olması, yalanın ise belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olması ve sergileniş açısından mağdurun denetleme olanağını ortadan kaldırması gerektiği belirtilerek, basit bir yalanın hileli hareket olarak kabul edilemeyeceğine hükmedildiği" şeklindeki kararına atıfta bulunuldu ve şikayete konu hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Uyar, kararın iptali için avukatı aracılığıyla Çorum Sulh Ceza Hakimliğine başvurmaya hazırlanıyor.

Uyar, AA muhabirine, telefon dolandırıcılığı sonucu çektiği 50 bin liralık kredinin faiziyle 70 bin lira borçlanmasına neden olduğunu söyledi.

Paranın kendisinde olmadığını, dolandırıcılar tarafından kendi hesaplarına aktarıldığını öne süren Uyar, şöyle devam etti:

"Bir bayan beni arayarak, 'Sigortanızın süresi dolmuş, yeniden sigorta yapacağız, 1960 lira ödeme yapmanız gerekiyor.' dedi. Ödeyemeyeceğimi söyleyince, eski sigortadan kalan 620 liranın iade edileceğini söyleyip mobil bankacılık uygulamasına girmemi istedi. Bu arada salgın nedeniyle emeklilere kredi imkanı sağlandığını belirterek kredi başvurusu yapmamı istedi. İhtiyacım olmadığını söylediğimde, 'Başvurunuzu yapın, çekmenize gerek yok. İhtiyacınız olursa 3 yıl içinde çekersiniz ama şimdi başvurmazsanız çekemezsiniz.' dedi. Telefondaki kişinin yönlendirmesiyle mobil bankacılıktan kredi başvurusu yaptım. Birkaç tekrar yaptıktan sonra işlemi gerçekleştirebildik. Dolandırıldığımı çok sonra anladım."

Suç duyurusunda bulunduktan iki gün sonra savcılıktan soruşturmaya gerek olmadığına dair yazı geldiğini anlatan Uyar, şunları kaydetti:

"Bu beni çok üzdü. Ben mağdurum. Bu parayı ben kullanmıyorum, para bende değil. Zaten 3 bin lira maaş alıyorum. 2 bin lira buna ödersem, daha önceki çektiğim kredinin taksitleri var, evimi de yönetmem lazım. Büyüklerimizden yardım bekliyorum. Suçluyu bulsunlar, cezalandırsınlar. Bankanın da bu konuda yanlış yaptığını düşünüyorum. Çünkü en azından bu kadar parayı ben de istesem vermemesi gerekiyordu. Çünkü bu maaşla bunu ödeyemem. Başka gelirim de yok."

(AA)

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 15:10