Telefonla konuşabilmek için dağ-tepe dolaşıyorlar

FATİH BATTAR

Çorum’da merkeze bağlı Kırkdilim köyünde oturanlar, cep telefonuyla yakınları ile iletişim kurmak için köyde dağ-tepe telefon çeken yer arıyor.

Yaklaşık 3 yıl önce sabit telefon hatlarının da çalındığı köyde iletişim sıfır. Köyde şu anda internet, telefon çekmediği için acil durumlarda ne yapacaklarını şaşıran köy halkı, yetkililerden ve idarecilerden yardım istiyor.

Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki 55 haneli Kırkdilim köyünde yıllardır mobil telefon hatları çekmiyor. Köyde bulunan nüfusun çoğunluğu ise 65 yaş üstü kişilerden oluşuyor. Yakınlarının çoğu gurbette olan köy sakinleri, onlarla iletişim kurmak için köyde bir noktada çeken tepeye çıkmak zorunda kalıyor.

Yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını anlatan köy sakinleri, köye baz istasyonu kurulması için yetkililerden yardım istiyor. Onlarca dilekçe vermelerine rağmen şebeke şirketlerinden herhangi bir olumlu yanıt alamadıklarını belirten köy halkı, sorunlarının çözümü noktasında devlet yetkililerini göreve çağırdı.

‘AMBULANS ÇAĞIRMAK İÇİN TEPELERE KOŞUYORUZ’

Köyde acil bir şey olduğunda telefonla aramak için tepelere koştuklarını belirten köy sakinlerinden Muzaffer Solak; “Çorum merkeze bağlı en yakın köylerden biriyiz. İstanbul yolunun üzerindeyiz ama kimse sesimizi duymuyor. 8 yıldır sabit telefonlarımız olmamasına rağmen 2 yıl telefon parası ödedik. Köyümüzde şu anda interneti geçtik. Köyde bir yangın yada acil hasta olunca hemen tepelere koşuyoruz. Geçtiğimiz günlerde annem kriz geçirdi ambulans çağırmak için yaklaşık 700-800 metre tepeye çıkmak zorunda kaldık. Defalarca Telekom’a müracat etmemize rağmen bize ödenek olmadığı için bir şey yapamadıklarını söylüyorlar. Cep telefonu ile interneti geçtik. Sabit telefon hattımız bile yok. Yakında güvercin ile haberleşeceğiz. Yıl olmuş 2022 millet uzaya çıkıyor, biz telefonla konuşamıyoruz. Köyde oturanların çoğu 65 yaş üstü vatandaşlar. Çocuklar ve torunlar telefon ve internet olmadığı için köye gelmek istemiyor. Tepe tepe dolaşmaktan artık sıkıldık. Biz köyümüze bir baz istasyonu istiyoruz. Baz istasyonu kurmak bu kadar zor olmamalı. Kışın tepelere ulaşmak hem daha zor oluyor hem de çok soğuk oluyor. Dakikalarca konuşmak zorunda olduğumuz için soğuktan donuyoruz. O yüzden bizim telefon ve internet sorunumuzun bir an önce çözülmesi için yetkililerden yardım talep ediyoruz.” dedi

Köyde internet olmadığı için Çorum’a gidiş-geliş yaptığını belirten bir köy sakini de ; “İşim gereği mailler bakmak zorunda kalıyorum. Köyde internet olmadığı için neredeyse her gün Çorum’a gidiş-geliş yapmak zorunda kalıyorum. Her yere dilekçe verdiğimiz halde ilgilenen olmadı. Bir an önce köyümüze telefon ve internet bekliyoruz.” dedi

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2021, 20:35