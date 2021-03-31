TEMAD Karabıyık ile devam

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çorum Şubesi 2021 yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı.

TEMAD Çorum Şube Başkanı Ertan Karabıyık, genel kurula katılan tüm üyelerin oyunu alarak güven tazeledi.

Seçimden sonra, Genel Başkan Hamza Dürgen başkanlığındaki TEMAD heyeti, Çorum İl Başkanlığını ve Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Genel Başkan tarafından 2017-2021 döneminde Çorum Şube Yönetim Kurulunda görev yapan Şube Başkanı Ömer Ertan Karabıyık’a TEMAD şilti ve teşekkür belgesi, Başkan Yardımcıları Nurettin Çevik, Hasan Söğüt, Sekreter Hasan Kaba, Muhasip Mustafa Çerkeşli, Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Büyük ve Metin Temur’a TEMAD’a yapmış oldukları katkı ve hizmetleri için teşekkür belgesi takdim edildi.

Çorum Şehitliği ve Çorum 15 Temmuz Şehitler Müzesi’ni de ziyaret eden TEMAD heyeti, şehitlerimiz için dua okudu.