Temeli yarın atılacak

Çorum Sanayi Sitesi'nde yapımına başlanan mescidin temeli yarın atılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Çorum Sanayi Sitesi 63 ve 68. Sokakların kesiştiği alanda temel betonu atılan bin 200 kişi kapasiteli mescit için bugün saat 13.30’da temel atma töreni düzenlenecek.

Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı ve Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, mescidi bu yıl içerisinde hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Mescidin yapımında büyük emeği olan başta Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a sanayi esnafı adına teşekkür eden Necmettin Uzun, mescidin yapımına maddi destek veren hayırsever esnaf ve vatandaşlara ise ayrıca teşekkür etti.

Mescidin yapımında kısa zamanda büyük yol kat ettiklerini vurgulayan Uzun, "Mescidimizi inşallah bu yıl içerisinde tamamlayarak hizmete açacağız. Buradan maddi ve manevi destek veren başta Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın olmak üzere emeği geçen herkese Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği olarak minnet borçluyuz". dedi.

Necmettin Uzun ayrıca, mescidin temel atma törenine tüm Çorum halkını davet etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 18:30