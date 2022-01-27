Temur’dan kış şenliğine davet

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından bugün Kadeş Barış Meydanı’nda “Kadeşte Kış Şenliği” temalı etkinlik düzenlenecek.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından duyuru paylaşan Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, etkinlikte sucuk ekmek ikram edileceği, akabinde canlı müzik dinletisi ve daha sonra da kar topu etkinliği yapılacağını söyledi.

Etkinliği bugün saat 19.00’da yapılacağını duyuran Temur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Perşembe akşamı Kadeş Barış Meydanı’nda kışın tadını çıkartalım. Ateş etrafında, Bir yandan mangalda sucuk ekmeklerimizi yapalım, bir yandan da canlı müzik eşliğinde eğlenelim. Ardından kar topu savaşları başlasın. Ne dersiniz yarın akşam buluşuyor muyuz gençler?”