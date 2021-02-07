Tepki toplayan manzara!

RECEP MEBET

Çorum’da faaliyet gösteren bazı zincir marketlerin, yüklü miktarda ekmeği çöpe attığı bildirildi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren vatandaşlar, cep telefonlarıyla da görüntüledikleri manzaraya tepki gösterdiler.

Pek çok gıda maddesiyle birlikte çöpe atılan ekmeklerin görenlerin yüreğini dağladığını vurgulayan vatandaşlar, “Nimete karşı sergilenen böylesi bir saygısızlığa müsaade edilmemeli” diye konuştular.

Son tüketim tarihi geçtiği düşünülen ekmeklerin çöpe atılmasını doğru bulmadıklarını anlatan vatandaşlar, konuyla ilgili soruşturma başlatılmasını ve gerekli yaptırımların uygulanmasını istediler.

Bu tür manzaraların bir daha yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınmasını talep eden vatandaşlar, söz konusu ekmeklerin hayvan barınağı ya da gönüllüler aracılığıyla sokak hayvanlarına ulaştırılabileceğini söylediler.

“Tüketim dışı kalan ekmekleri çöpe atmak yerine poşetleyip konteyner kenarına asabilirsiniz” diyen vatandaşlar, tüm Çorum halkını ve ticari işletmeleri konuyla ilgili daha duyarlı olmaya davet ettiler.