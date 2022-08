‘Terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğiz’

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İl Temsilcisi ve Çorum İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ayhan Boyraz, konseri sırasında imam hatiplileri hedef alarak skandal bir yakıştırma yapan ünlü şarkıcı Gülşen’e tepki gösterdi.

Ayhan Boyraz, dernek olarak Gülşen hakkında 81 ilde Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaklarını açıklayarak, “Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.

‘İMAM HATİPLER TÜRKİYE’NİN GELİŞMESİNE KATKI SUNAN EĞİTİM KURUMLARIDIR’

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İl Temsilcisi ve Çorum İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ayhan Boyraz, İmam Hatip Okulları’nın Türkiye’nin gelişmesine katkı sunan, milli birlik ve beraberliği önceleyen, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin oluşmasına ciddi katkıları olan eğitim kurumlarını söyledi.

İmam hatiplerin kurulduğu günden itibaren milletin yoğun teveccühüne mazhar olduğunu, milletine, devletine ve vatanına aşkla hizmet eden nesiller yetiştirdiğini ifade eden Ayhan Boyraz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İmam Hatip Okulları bugünkü haliyle bundan 71 yıl, isim ve içerik olarak ise 109 yıl önce ülkemizin eğitim hayatına zenginlik katan ve özgün bir eğitim modeli olarak geçmişten bugüne kadar milyonlarca öğrenci yetiştiren gözbebeğimiz okullarımızdır.

‘İMAM HATİPLİLER HER ALANDA GÖĞSÜMÜZÜ KABARTAN BAŞARILARA İMZA ATIYOR’

İmam Hatip okullarında yetişen milyonlarca genç bugün eğitimden kültüre, spordan sanata, siyasetten teknolojiye kadar her alanda göğsümüzü kabartan çalışmalara ve başarılara imza atmaktadır.

İmam Hatip Okulları, öğrencisi, öğretmeni ve müfredatı ile bu ülkenin Milli Eğitim sisteminin bir parçasıdır. Eğitim sistemimiz içinde farklı kademelerde birçok farklı okul türü vardır ve İmam Hatip Okulları da bu okullardan biridir. Okul türleri içinde İmam Hatip Okullarını tercih ederek bu okullarda eğitim almak isteyen her bir vatandaşımızın tercihi, tıpkı diğer okul türlerini tercih eden vatandaşlarımızda olduğu gibi temel bir haktır ve saygıya layıktır. Bu husus temel insan hakları ve anayasamız açısından gayet açıktır. İmam Hatip Okullarının mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilerimize yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli görüyoruz.

‘ÇİRKİN İTHAMI VE İFTİRAYI KENDİSİNE AYNEN İADE EDİYORUZ’

İmam Hatip okulları her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacaktır. Ancak zaman zaman kendi çıkarları için suni gündem oluşturmak isteyen, bu okullara ve mensuplarına saldırarak, hakaret ederek içlerindeki önyargıyı, kini ve nefreti dışa vuran zavallı kişiliklere de üzülerek şahit oluyoruz.

Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında İmam Hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam Hatip Okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam Hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz.

‘HUKUK ÖNÜNDE HESABIMIZI SORACAĞIZ’

Bugün İmam Hatip Okullarımızda okuyan yaklaşık bir buçuk milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda on milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek toplumun fay hatlarıyla oynamaktır. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Toplumumuzu, aile yapımızı ve neslimizi ifsad etmeyi kendisine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm İmam Hatip Okulu mezunlarını ve mensuplarını, halkımızı hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği mensupları olarak bugün tüm illerimizde bu açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz. Ardından Cumhuriyet Savcılıklarına söz konusu şahıs hakkında hukuki işlem yapılması için suç duyurusunda bulunacak, şikâyetçi olacağız.”

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022, 18:21