Terminaldeki 22 yazıhaneden 12’sine talipli çıktı

FATİH BATTAR

Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yer alan otobüs ve ilçe minibüs yazıhanelerinin kiraya verilme ihalesi bugün gerçekleştirildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda gerçekleştirilen ihale ile ilçe yazıhaneleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile 5 (beş) yıl müddetle kiraya verildi.

İhalede 14 ilçe yazıhanesinden 8’ine talipli çıkarken, 6’sına ise talipli çıkmadı. 8 otobüs yazıhanesine 4 firma talipli oldu.

İhalenin sonucu başkanlık makamının onayının ardından açıklanacak.