Terminaldeki yazıhaneler kiraya verilecek

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki 8 otobüs yazıhanesini ve 14 ilçe minibüs yazıhanesini kiraya verecek.

Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki otobüs yazıhaneleri ve ilçe minibüs yazıhaneleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilecek.

Otobüs yazıhanelerini yıllık muhammen bedeleri 126 bin ile 252 bin lira arasında değişirken, ilçe minibüs yazıhanelerinin yıllık muhammen bedeleri ise 26 bin olarak açıklandı.

Otobüs yazıhaneleri ve ilçe minibüs yazıhanelerinin kiraya veirlme ihalesi 16 Haziran Çarşamba günü saat:14.00’da Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacak.