‘Teröre karşı kararlı duruşlarının yanındayız’

FATİH AKBAŞ

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukların annelerinin başlattığı eyleme bir destekte Çorum’dan geldi.



Kadın sivil toplum kuruluşları düzenledikleri basın açıklaması ile Diyarbakır annelerine destek oldular.

PTT önünde yapılan basın açıklamasında kadın sivil toplum kuruluşlarını temsilen konuşma yapan Yasemin Bayrak, “Bizler, bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eşzamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz” diyerek sözlerine başladı.

“Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır” ifadelerini kullanan Bayrak, “Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, ‘başka canlar yanmasın’ diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkânsız acılara şahit oluyoruz. “Evladımın ölüsüne bile razıyım” diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içinde olduğunu kaydeden Bayrak, “Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı halâ kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için ‘teröre yeter’ diyen Hacire annemiz ekledi.



Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül’den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne ‘Dur!’ diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz ‘yeter artık’ feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur” şeklide belirtti.

Bayrak, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün Çorum’da ki kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte ‘teröre son’ son diyoruz.”