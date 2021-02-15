‘Teröre karşı tek yürek olmalıyız’

EROL TAŞKAN

Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, Gara Bölgesi’nde PKK’ya yürütülen Pençe Kartal-2 Harekatı’na tam destek verdiklerini açıkladı.

Gül, açıklamasında PKK başta olmak üzere terör unsurlarına gizli ya da aşikar destek verenleri eleştirerek, vatanını seven herkesin terörle mücadele konusunda tek yürek olması gerektiğini belirtti.

Harekat sırasında şehit düşen Mehmetçiklerimize ve 13 vatandaşımıza Allah’tan rahmet dileyen Muharrem Gül, her zaman terörle mücadelenin yanında olduklarını söyledi.

Muharrem Gül, yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Kahraman Ordumuzun gerçekleştirdiği Pençe Kartal-2 Harekatı’nı gönülden destekliyor ve kahraman askerlerimizi başarılarından dolayı kutluyoruz.

Yıllardır bu milletin başına musallat edilen terör belasını bertaraf etmek ve milletimizi aydınlık geleceklere ulaştırmak için canlarını ortaya koyan askerimizin her daim yanındayız.

Gizli ya da aşikar her kim bu ülkede terör seviciliği yapıyorsa, bilsin ki onların tümünün farkındayız. Meselenin kıyısında köşesinde dolanıp, basitin de basiti ifadelerle güya terörü kınar gibi yapanlar, bu milletin aklından da ferasetinden de haberdar değil. Dün olduğu gibi bugün de bu aziz vatan için canını ortaya koyan yiğit evlatlarımız var. Bu uğurda can veren şehitlerimiz, yaralanan gazilerimiz başta olmak üzere bu yola revan olan herkesi minnet ve dualarla yâd ediyoruz.

PKK’nın kalleşliği, hainliği, caniliği ve daha ne kadar yüz kızartıcı melanet varsa hepsine sahip olduğu bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Kaçırarak esir aldığı 13 vatan evladını canice öldürüp, bunun da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin saldırısında öldü diye yalan propaganda yapması beyhudedir.

Fakat işin acı tarafı bu yalana inanacak kadar aklını ve vicdanını teröre teslim etmiş, onlara hami olmak için yarışan kesimlerin varlığı da ortadadır. Herkes elbette siyasetini yapabilir, ancak siyaset yapılamayacak konuların başında terörle mücadelede gelmektedir. Bizler Kıbrıs Gazileri olarak, PKK terörü başta olmak üzere, her türlü terör unsurlarıyla verilen mücadelenin destekçisi ve duacısıyız. Allah devletimizi payidar kılsın, ordumuza zaferler nasip etsin. Bu vesileyle şehadete yürüyen evlatlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Yaralı gazilerimize şifalar diler, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz.”