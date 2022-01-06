Terziler’de Lütfi Barut güven tazeledi

FATİH BATTAR

Çorum Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı.

ÇESOB Salonu’nda düzenlenen genel kurulda mevcut başkan Lütfi Barut, 81 oy alarak güven tazeledi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulun divan başkanlığını ÇESOB Başkanı Recep Gür yaparken, başkan yardımcılığını ise Lokantacılar ve Aşcılar Odası Başkanı Burhan Balcı yaptı.

Yönetim, denetim kurulu raporlarının okunması ile devam eden genel kuruldçesoba, bilanço, gelir-gider hesapları oylanarak ibra edildi.

Kurulda meslekte 30 yılını dolduran emektarlara plaket verildi. Genel kurulda mevcut başkan Lütfi Barut ile Bülent Ecevit Umar başkanlık için yarıştı. Genel kurul sonucunda 81 oy alan Lütfi Barut güven tazeleyerek yeniden Çorum Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’na seçildi. Bülent Ecevit Umar ise 57 oyda kaldı.

Lütfi Barut’un yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Kemal Kurt, Ali Çoban, Kerep Yıldırım, Hale Şahin, Ahmet Damar, Kadir Uğur

Denetim Kurulu üyeleri; Fatih Akbay, Zehra Işık ve Yıldız Keleş

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2022, 17:39