Tescilli markaya e-ticaret imkânı

‘Hitit Güneşi ile Doğan Güçlü Kadınların İşbirliği Projesi’ çerçevesinde e- ticaret ve e-ihracat konularında uygulamalı ve teorik eğitim verildi.

Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezi sorumluları, üretici kadınlar, merkez ve ilçe halk eğitim merkezleri öğretmenleri, Alaca, Boğazkale, İskilip, Kargı, Mecitözü, Sungurlu ilçelerinde bulunan kadın kooperatifleri yöneticileri ve üyelerinin katıldığı eğitim yoğun ilgi gördü.

Çorum Valiliği ile Hitit Güneşi Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi iş birliği içerisinde hazırlanan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı tarafından kabul edilerek hayata geçirilen proje kapsamında Çorum Belediyesi Buhara Kadın Kültür Merkezinde düzenlenen eğitim, Soocommerce Yazılım firması Genel Müdürü Sezer Özgür tarafından verildi.

Eğitim programının açılışında konuşan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, kadın emeğinin ekonomik katma değerine, kooperatiflerin ekonomide lokomotif görevi üstleneceğine vurgu yaparak, globalleşen dünyada dijitalleşme ve e ticaretin önemine değindi.

Proje kapsamında, Hitit güneşi Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi bünyesinde www.hititgünesim.com markası ile tescillenen ve 5 dilde hizmet verecek satış sayfasında il ve ilçe genelinde kadınlar tarafından üretilen ürünlerin e-ticaret ve e-ihracat ile buluşması sağlanacak. Böylece Çorumlu kadınlar el emeği göz nuru ile ürettikleri ürünlerini yurt içi ve yurt dışında satma imkânı elde edecekler.

Üreten her kadının kazanç elde etmesi ile yola çıkan Hitit Güneşi Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi’nin süreç içerisinde pazarlama, üretim, yönetim, girişimcilik ve özgüven geliştirme gibi eğitimleri devam edecek. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 14:53