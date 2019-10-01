THM Korosu çalışmalara başladı

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi bünyesinde kurulan Türk Halk Müziği Korosu yeni dönem çalışmalarına başladı.

2006 yılında Çorum Belediyesi bünyesinde kurulan ve o tarihten bu yana çalışmalarına ara vermeden devam eden Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Türkiye çapında yapılan yarışmalarda koro bağlama ve en iyi şef ödüllü birincilikleri elinde bulunduran Şef Arif Sadeçolak yönetiminde yeni dönem çalışmalarına start verdi.

Koro çalışmalarının her Pazartesi günü saat 18.30 ile 21.00 saatleri arasında gerçekleştirdiklerini belirten koro şefi Arif Sadeçolak, türkülere gönül veren tüm Çorum halkını koro çalışmalarına beklediklerini belirterek, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Hasan Tomuk’a teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2019, 19:53