Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacak.

Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15.02.2021-19.02.2021 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen, posta ya da e-posta yolu ile başvuru alınmayacak.

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri ile Beden İşçisi iş kollarında yapılacak alımlarla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz