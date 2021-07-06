Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Ticaret Bakanlığı bünyesine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle sözlü sınavla Sözleşmeli Muayene Memuru alınacak.

Başvurular dijital ortamda 07.07.2021-16.07.2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Sınava katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Personel alımı yapılacak iller, alım yapılacak birimler ve başvuruyla ilgili diğer bilgiler için tıklayınız