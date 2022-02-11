Ticaret Borsası su tasarruf modülü uygulamasına geçti

M.BURAK YALÇIN

TEKNOKENT’te Hitit Üniversitesi’nden mezun mühendisler tarafından geliştirilen hem ev hemde toplu yaşam alanlarında kullanılmasıyla ciddi miktarda suyun tasarruf edileceği “Gristek Su Tasarruf Modülü” cihazı Ticaret Borsası’nda kullanılmaya başlandı.

ÖZKUBAT: CİHAZDAN ÇOK MEMNUNUZ

Hem projeye destek verme adına hem de su tasarrufunu sağlamak için Gristek Su Tasarruf Modülü cihazını borsa binalarında kullanmaya başladıklarını belirten Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, cihazdan memnun olduklarını günlük 1-1.5 ton su tasarrufu sağladığını söyledi.

SÜZEN: YÜZDE 40-65 ARASINDA TASARRUF SAĞLIYOR

Gristek Çorum Bayisi ve Egem Su Dönüşüm Karadeniz Bölge Müdürü Mustafa Süzen de cihazın yüzde 40-65 arasında su tasarrufu yaptığını ifade ederek, “Önümüzdeki günlerde OSB Müdürlüğü’ne ve çeşitli kafelere takacağız. Küresel ısınmadan dolayı tatlısu kaybı çok fazla. Yüzde 40 ile 65 arasında su tasarrufu yapan bir cihaz. Suyun önemi fazla bilinmiyor, hunharca kullanılıyor. Bütün ülkeler suya karşı önlem aldılar. Biz bu konu da geride kaldık. Okullarda, dairelerde çok fazla su tüketimi oluyor. Buralarda kurulduğu zaman Çorum’daki barajın 2.5-3 yıllık kurtarımını sağlıyor” dedi.

‘CİHAZLA LAVOBOLARIMIZDAN AKAN KULLANILMIŞ EVSEL ATIK SUYUN GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLIYORUZ’

Evsel atık suların büyük bir kısmının doğru yöntemler kullanılarak geri kazanılabileceğini aktaran Mustafa Süzen, “Klozet temizliği, zemin temizliği gibi bir çok alanda içilebilir tatlı su kullanımı yapılmaktadır. Tatlı su kaynaklarını korumak amacıyla geliştirdiğimiz Gristek Modül ürünümüz ile lavobolarımızdan akan kullanılmış evsel atık suyun geri dönüşümünü sağlıyoruz. Modül, tuvalet ve banyo lavabolarında el yıkamak için kullanılan suyu, lavabo altlarında bulunan dolap içerisine özel olarak üretilmiş arıtma sistemi ile tuvalet ve yer temizliğinde kullanılacak hale getiriyor” diye konuştu.

Gristek Modülü’nün faydaları hakkında da bilgiler veren Süzen şunları söyledi: “Modül evsel atık suyu geri dönüştürür ve belirli alanlarda kullanıma hazır hale getirir. Su geri dönüşümünü sağlayarak gereksiz tatlı su kullanımının önüne geçer. Şebeke suyunun birden fazla kez kullanımını sağlar. Bu sayede su faturasından tasarruf edilir. Mevcutta kullanılan diğer su geri dönüşümü sistemlerine nazaran daha portatiftir. Aynı zamanda elektrik tüketimi bakımından da daha ekonomiktir. Kamu kurumlarında (okul, hastane, belediye binaları vb.) bulunan umuma açık tuvaletlerde, özel sektöre ait iş yerlerinde toplu kullanılan ve evlerde bulunan tuvaletlerde Gristek Modül kullanılabilir.”