Ticaret Borsası’ndan Kenan Yaşar'a tebrik

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen hemşerimiz Av. Kenan Yaşar’ı ziyaret ettiler.

Yılmaz Kaya ve Naki Özkubat, Kenan Yaşar’a ziyarette hayırlı olsun diyerek yeni görevinde başarı dileklerini ilettiler.

Anayasa Mahkemesi üyesi Av. Kenan Yaşar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat'a teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2022, 13:20