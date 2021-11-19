TİGEM tarafından 76.917 ton inek sütü satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Müdürlüğe bağlı 11 tarım işletmesinde 1 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında üretilecek olan tahmini 76.917,50 ton inek sütünü partiler halinde satacak. İhale 30 Kasım 2021 Salı günü saat 14.30’da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İhale Salonu'nda Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale 7 Aralık 2021 tarihinde aynı yer ve saatte aynı şartlarda tekrar yapılacak. İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır.

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