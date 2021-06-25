Timur Nüsuphan devreye girdi

FATİH BATTAR

Çorum kamuoyunun yakından tanıdığı Kazakistanlı Timur Nüsuphan, Kazakistan’ın Çimkent kentinde mahsur kalan Çorumlu işçiler için devreye girdi.

Çorumlular, 7’si Çorumlu 6’sı Ordulu olan 13 Türk işçinin mağduriyetinin giderilmesi için resmi makamlarla görüşmeye başlayan Nüsuphan’dan müjdeli haberler bekliyor.

Gazetemizde yer alan haberler üzerine Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ı arayarak, konu hakkında geniş bilgi alan Timur Nüsuphan, “Kardeşlerimizin burada mağdur kalması en çok beni üzdü. Zira Türkiye bize kucak açtı, Çorumlu kardeşlerimiz bizi bağrına bastı. İçimizde ömrümüz boyunca sönmeyen muhabbeti daha da harladılar. Bugün Türkiye’den gelen kardeşlerimizin özellikle de Çorumlu hemşehrilerimizin burada mağduriyet yaşamasına çok üzüldüm. İnşallah onlarla irtibata geçip, problemlerinin çözümü ve sağ salim ailelerine kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Eğitimini Hitit Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Nur Mübarek Üniversitesi Din Hizmetleri Araştırma Merkezi Müdürü olarak Kazakistan’da görev yapan Timur Nüsuphan, Çorum ve Kazakistan arasındaki kurduğu gönül köprüsünden Çorumlu ve Ordulu kardeşlerimizi geçirip yuvalarına ulaştırabilmek için adeta seferber oldu.

İlk olarak telefon üzerinden Çorumlu işçilerle irtibat kuran Timur Nüsüphan, aynı zamanda Uluslararası Avukat olması nedeniyle, konuyu insani olarak incelediği gibi hukuki açıdan da takip ediyor.

Serkan Sezer Satılmış’la whatsapp üzerinden görüntülü konuşan Timur Nüsuphan, kendi bulunduğu kente 1500 kilometre uzakta olan Çimkent’deki dostlarını devreye koyarak, Çorumlu işçilerin kaldığı adrese gıda kolileri göndermek için adım attıklarını, kısa sürede yaşanan sorunları çözüme kavuşturmayı umut ettiklerini söyledi.

Türk iş adamının Kazakistan’ı bırakıp kaçtığını öğrendiklerini, Kazakistanlı ortağın ise Çorumlu işçilerle yakından ilgilendiği bilgisine de ulaştığını aktaran Nüsüphan, Genel yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a görüntülü konuşma üzerinden şunları söyledi, “İzinsiz çalışma şartlarından doğan kanunu bir süreç olduğu görülüyor. Bu konunun da halli için resmi kurumlarla irtibata geçtik, sonucu kardeşlerimize bildireceğiz. Burası Türk kardeşlerimiz için ikinci bir vatan, ata toprağıdır. İnsani açıdan hiçbir kardeşimizin burada mağdur kalmasına razı değiliz, ayrıca kalmaz da çok şükür. Ancak takdir edilir ki kanunu açıdan kanunların uygulanması da kaçınılmaz bir sonuçtur. Biz burada hukuki açıdan da devreye girip kardeşlerimizin hallerine tercüman olup, işlerinin ve işlemlerinin düzeltilmesi için haklarının takipçisi olacağız. En kısa zamanda müjdeli haberleri paylaşmak ümidiyle Çorum’a ve tüm dostlarımıza selam ve sevgilerimi gönderiyorum.”