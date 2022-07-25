Timur Nüsüphan uluslararası foruma imza attı

EROL TAŞKAN

Kazakistan Nur Mübarek Üniversitesi Din Hizmetleri Merkezi Müdürü Timur Nüsüphan, Kazakistan Mangistsu Valiliği’nin ev sahipliğinde düzenlediği Orta Asya’da Din ve Devlet İlişkileri konulu forumda, çok sayıda akademisyeni bir araya getirdi.

Türkiye’den de Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran’ın katıldığı forumda, Orta Asya’nın tümü ilgilendiren pek çok konu masaya yatırıldı.

Erasmus Eğitimi ve Yüksek Lisans Eğitimi’nin Hitit Üniversitesi’nden tamamladıktan sonra Kazakistan’da birbirinden başarılı konulara imza atan Nüsüphan, Hitit Üniversitesi’nden hocası Prof. Dr. Mehmet Evkuran’ın da bilgi ve tecrübeleriyle foruma zenginlik kattığını ifade etti.

Çok sayıda akademisyenin sunum yaptığı forumun, Orta Asya’nın dini konularına önemli katkılar sağladığını aktaran Timur Nüsüphan, programa Mangistau Eyalet Valisi, Din İşleri Başkanı, yetkililer, akademisyenler, imamlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldığını bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022, 18:09