Tineri su zannederek içen yaşlı kadın zehirlendi

FATİH BATTAR

Çorum’un Mecitözü ilçesine İbek köyünde ikamet eden 85 yaşındaki H.Ö, evde boya işlerinde kullanılan tineri su zannederek içti, zehirlendi.

Yaşlı kadın tineri su zannederek içince soluğu hastanede aldı. Mecitözü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaşlı kadın tedavisinin ardından taburcu edildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2019, 11:09