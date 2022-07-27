Tıp Fakültesi bir ilke daha imza attı

EROL TAŞKAN

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, uluslararası ve ulusal katılımın gerçekleştiği İleri Yaşam Desteği Kursu düzenledi.

Hafta sonu gerçekleştirilen kursa yurt içi ve yurt dışından ç ok sayıda hekim katılırken, sadece büyük şehirlerde düzenlenen İleri Yaşam Desteği Kursu, ilk kez il ölçeğinde Çorum’da düzenlendi.

Geleceğin hekimlerini yetiştirmekle kalmayıp, tıp alanında görev yapan hekimlerin eğitimine de önemli katkılar sağlayan Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nin düzenlediği kursa katılan tüm kursiyerler, Çorum’un ev sahipliğine hayranlıklarını ve memnuniyetlerini aktardı.

Kenya ve Bangladeşli hekimlerin yanı sıra Türkiye’nin pek çok ilinden farklı branşlardaki hekimler, özellikle uluslararası tıp camiasında önemli bir geçerliliği olan sertifika için iki gün süren eğitime katıldı.

23-24 Temmuz tarihlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde İleri Yaşam Desteği Kursu, Avrupa Resusitasyon Konseyi (European Resuscitation Council) ve Resusitasyon Derneği işbirliği ile düzenlendi.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran ve Resusitasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Şule Akın’ın da bulunduğu 12 eğiticinin verdiği eğitimlere 28 kursiyer katıldı.

Kurs sonunda kursiyerler Avrupa’da da geçerli İleri Yaşam Desteği uygulayıcı sertifikası almaya hak kazandılar. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan da 8 Öğretim Üyesi ve Uzman Hekim, 5 uzmanlık öğrencisinin uluslararası geçerliliği olan İleri Yaşam Desteği-Uygulayıcı Sertifikası’na (Advanced Life Support-Provider Certificate) sahip olmasının Tıp Fakültesi adına gurur verici olduğu vurgulandı.