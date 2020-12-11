‘Tıp Fakültesi’nin akademik kadro ihtiyacı giderilmeli’

Çorum Tabip Odası yönetimi, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Gülhan’ı makamında ziyaret etti.

Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak, Genel Sekreter Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Serkan Güreser’in katıldığı ziyarette Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar ve Doç. Dr. İhsan Çetin de hazır bulundu.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Dr. Azak, “Tüm dünyanın Covid-19 pandemisiyle mücadele ettiği bu zor günlerde çok önemli görevleri icra eden Tıp Fakültemizin kıymetli yöneticileri ile görüşmekten mutluluk duyuyoruz. Bu zorlu süreçte kendileri ve aileleri büyük risk altında olmasına ve birçoğu Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmasına rağmen görevlerini aksatmadan yürüten başta hocalarımız ve asistan arkadaşlarımız olmak üzere tüm akademik personele teşekkürü bir borç biliriz. Tıp Fakültelerinin bir üniversite için ne denli önemli olduğu bu kötü günlerde daha iyi anlaşılıyor. Tıp Fakültesinde öğrenci yetiştiren, her geçen gün sayıları artan asistan hekimlerimizi eğiten, aynı zamanda hastanedeki görevlerini büyük özveriyle yürüten akademik kadroların daha fazla kuvvetlendirilmesi gerekmektedir. Fakültemizin akademik kadro ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda değerli Rektörümüzün, idarecilerimizin ve siyasetçilerimizin desteğini beklediğimizi belirtmek istiyorum.” dedi.

‘COVİD-19 SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN MESLEK HASTALIĞI OLMALI’

Ziyarette güncel sorunlar ve hekimlerin çalışma şartları hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Azak, “Ülkemizde Covid-19 enfeksiyonundan kaybettiğimiz hekimler olduğunu üzülerek müşahede ettik ve sağlık çalışanları için bu enfeksiyonun meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiği hakkında hemfikir olduk. Ayrıca asistan hekimlerimizin eğitimleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Gülhan ile yardımcıları Doç. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar ve Doç. Dr. İhsan Çetin’e ziyaretimize gösterdikleri yakın ilgi için çok teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Meral Gülhan ise tüm akademik personelin canla başla çalıştığını söyledi. Çorum Tabip Odası’nın hekimlere desteğinin önemli olduğunu söyleyip teşekkürlerini ileten Dekan Gülhan kısa sürede iade-i ziyarette bulunmak istediklerini belirtti.