Tıp öğrencilerinden El Yıkama Günü etkinliği

FATİH AKBAŞ

Hitit Tıp Öğrencileri Birliği, 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü nedeniyle bilgilendirme etkinliği düzenlediler.

15 Temmuz Hürriyet Parkı’nda dün gerçekleştirilen programda Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri vatandaşlara el yıkamanın önemini anlatarak doğru el yıkamayı gösterdiler.

Hitit Tıp Öğrencileri Birliği Temsilcisi Mahmut Eren Gültekin 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü kapsamında doğru el yıkama konusunda vatandaşı bilinçlendirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “Kurduğumuz stantta vatandaşlara konu hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıp doğru el yıkama şeklini uygulamalı olarak gösterdik. Hastane enfeksiyonlarının yüzde 25’inin sebebi düzgün el yıkanmamasıdır. Önlenebilir hastalıkların yüzde 30’u ise düzgün el yıkanarak önlenebilir” dedi.



Etkinlikte öğrenciler parkta bulunan vatandaşlara bilinçli el yıkamanın anlatıldığı broşürler dağıttılar.