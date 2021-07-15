FATİH BATTAR

Çorum'da Tır'a arkadan çarpan araç hurdaya döndü, araç içinde sıkışan 1 kişi yaralandı.

Olay bugün saat 12.00 sularında Ankara yolunda (Greyder önü) meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre İsmail Emre Ö yönetimindeki 05 LL 077 plakalı araç bir anlık dalgınlık sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kavşakta 19 TV 454 plakalı Tır'a arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle İsmail Emre Ö, araç içinde sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içindeki 17 yaşındaki sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2021, 15:46