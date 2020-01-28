TKDK bugüne kadar 201 milyon liralık yatırım yaptı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğü’nün bugüne kadar 201 milyon TL’lik yatırım yaptığı açıklandı.

TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü’nün 2019 yılı çalışmaları açıklandı. Açıklamada, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda birçok yatırıma yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe verildiği, Çorum'da 2013 yılından günümüze kadar ahır, sağımhane, gübre ve silaj çukuru, samanlık ve yem deposu, makine ekipman garajı, soğuk hava deposu, işletme binaları gibi inşaat işleriyle birlikte, pulluktan mibzere, balya makinesinden silaj makinesine, buzağı kulübesinden sağım sistemine, ultrason cihazından sağım robotuna, traktöründen karavanına, güvenlik sisteminden iklimlendirme sistemine, bilgisayarından güneş paneline kadar birçok makine-ekipman alımını içeren 655 projeye destek olunduğu, 201 milyon TL yatırım tutarına sahip bu projelere 96,3 milyon TL hibe sağlandığı ve 89,5 milyon TL hibenin yatırımcılara ödendiği hatırlatılarak, 2019 yılında gerçekleşen faaliyetler ve verilen destekler hakkında şu bilgilere yer verildi:

2019 YILINDA 10,9 MİLYON TL HİBE ÖDEMESİ YAPILDI

“2019 yılında sözleşmeye bağlanan 28,9 milyon TL yatırım tutarlı 65 projeye 10,9 milyon TL hibe ödemesi yapıldı. Yeni imzalanacak sözleşmeler ve 2020 yılında çıkılacak proje çağrıları hariç olmak üzere, 2019 yılından devam eden 14,4 milyon TL yatırım tutarlı 12 projeye ise 2020 yılında 6,8 milyon TL hibe ödenecek.

Çorum ilimizin de içerisinde yer aldığı ve ülkemizde ilk defa 12 ilde uygulanacak olan LEADER desteği için Eylül 2019'da çıkılan 7. çağrıda, İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği ve Ortaköy Şapinuva Kadeş Derneği'nin başvuruları alındı. Bu başvurulara yönelik proje inceleme süreci devam etmektedir.

Yenilenebilir enerji yatırımlarına olan desteğimiz 6 tesisi daha desteklemek suretiyle devam etti. 2018 yılında destek verdiğimiz işletmeyle birlikte üretim kapasitesi toplamda 4,4 MW'a ulaşan 7 yenilebilir enerji tesisi TKDK desteğiyle hayat buldu. Ayrıca, işletmenin ihtiyacını karşılamaya yönelik 1,3 MW üretim kapasiteli 5 yenilebilir enerji yatırımına da destek verilerek, toplamda 5,7 MW üretim kapasitesine ulaşıldı.

Yıl içerisinde tamamlanan projelerde yer alan 16.587 adet makine ekipmana daha destek verilerek, 2013 yılından günümüze kadar toplamda 43.747 adet makine-ekipman alımı desteklendi.

2019 yılsonu itibariyle; 5 yıllık izleme dönemini tamamlayan, 63.402.929,02 TL sözleşme tutarına sahip 34.154.705,49 TL hibe ödemesi yapılan, 316 projenin mali kapanışı gerçekleştirildi.

TANITIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLDİ

İl Koordinatörlüğümüz yardım masasına telefonla veya yüz yüze görüşme için başvuran 307 kişiyle görüşme yapılarak, desteklerimiz hakkında soruları cevaplandırılarak bilgilendirme yapıldı. Desteklerimizi tanıtmak, proje çağrılarımızı duyurmak, faaliyetlerimizi ve örnek yatırımları kamuoyuyla paylaşmak amacıyla, 126 adedi gazete ve 612 adedi internet gazetelerinde yer alan toplam 728 adet medya aktivitesi gerçekleştirildi. Sosyal medyada İl Koordinatörlüğümüz resmi hesapları aktif şekilde kullanılmak suretiyle gerek TKDK merkezinin gerekse il koordinatörlüğümüzün faaliyet ve duyuruları kamuoyuyla paylaşıldı.

2020 yılında çıkılacak proje çağrılarına hazırlık açısından hayvancılık, işleme pazarlama ve kırsal alanlara yapılacak yatırımlara yönelik tespiti yapılan ve potansiyel yatırımcı olabilecek 350 işletme sahibi köylerinde veya işyerlerinde ziyaret edilerek bilgilendirildi.

YATIRIM DÜŞÜNENLER İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLE İRTİBAT KURMALI

İl koordinatörlüğümüzdeki tüm personelimiz ve yardım masamızla yoğun şekilde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütmekteyiz. Yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızın il koordinatörlüğümüz ile irtibat kurmalarını, en doğru bilgiyi yetkililerimiz ve uzman personelimizden almalarını tavsiye etmekteyiz.”