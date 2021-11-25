TKDK ile emeklilik hayalini gerçekleştirdi

FATİH BATTAR

Çorum’da uzun yıllar Anadolu Lisesi’nde görev yapan Tahsin Göçmen (63), Tarım ve Kırsal Kalkındırma Kurumu (TKDK)’ndan aldığı destek ve hibe ile emekli olunca hayalini kurduğu çiftlik projesini hayata geçirdi.

Çocuk yaşlardan beri çiftçilikte uğraştığını belirten Göçmen, emekli olduktan sonra Kayı köyünde TKDK’dan aldığı makine ve ekipman desteği ile tıbbı aromatik bitki yetiştirmeye başladı.

2013 yılında gazete ve televizyonlarda TKDK’nın destek haberlerini görünce ‘Ben de yaparım’ diyerek TKDK’ya başvuran ve projesi kabul edilen Göçmen, ilk önce traktör desteği ardından da tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliği için makine ve ekipman desteği aldı.

Emekli öğretmen Tahsin Göçmen’in en büyük hayali ise yurtdışına ürün ihraç etmek.

‘Çiftçilik en büyük hobim’ diyen Göçmen, mesleğinde edindiği tecrübelerini de hayali olan çiftlik projesiyle birleştirerek, emeklilik günlerinin çoğunlukla köyünde geçiriyor.

Hayalini gerçekleştirmesinde TKDK’nın desteğinin büyük olduğunu belirten Göçmen; “Küçükken babamla birlikte köyde çiftçilikle uğraşırdık. Uzun yıllar Anadolu Lisesi’nde öğretmen olarak görev yaptım. Emekli olmaya karar verdiğimde gazete ve televizyonlarda TKDK’nın destek haberlerini gördüm. Emekli olduktan sonra babamdan kalma bir arazim vardı onun değerlendirmek için TKDK’ya bir proje yaptım ve projem kabul edildi. İlk önce traktör desteği aldım, ardından da tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliği için 60 bin liralık makine ve ekipman desteği aldım. Hedefim yetiştirdiğim ürünleri pazarlayarak kazanç sağlamak.” dedi

Arazisi ve hayali olan herkesin TKDK’ya başvurarak hayalini gerçekleştirmesi gerektiğini ifade eden Göçmen, desteklerinden dolayı TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü’ne ve devlet yetkililerine teşekkür etti.