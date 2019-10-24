TKDK projelerini inceledi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkan Vekili hemşehrimiz Hakan Kalender, Çorum'da bir dizi çalışma ziyareti gerçekleştirdi.



İlk olarak TKDK İl Koordinatörlüğüne geçerek İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer’den Çorum'daki TKDK yatırımları ve tamamlanan IPARD-II Programı 5. ve 6. Çağrı İlanı projelerine ilişkin bilgi alan Kalender, hizmet binasında incelemelerde bulunduktan sonra kurum personeli ile bir araya gelerek bundan sonra yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Toplantının ardından Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret eden Kalender, TKDK olarak Çorum'da yaptıkları faaliyetler ve verilen destekler hakkında bilgi vererek, İl Koordinatörlüğü'nün çalışmalarına sağladığı katkı ve verdiği desteklerden ötürü Vali Çiftçi'ye teşekkür etti.



Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a da nezaket ziyareti yapan Kalender, TKDK desteklerinin Çorum halkına ulaşmasında belediyenin ilgi alanına giren konularda desteklerini beklediklerini ifade etti.

Kalender, ziyaretlerinin ardından TKDK desteğiyle hayat bulan 3 işletmede incelemelerde bulundu.

İlk olarak Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan, yıllık 500 ton ürün işleme kapasiteli tıbbi ve aromatik bitki işleme tesisi Naturoil Gıda’ya giden Kalender, işletme sahibi Osman Ocaklı'dan bilgi aldı. 4 bin m2’lik parsel üzerinde, 2 bin m2’lik kapalı alandan oluşan tesiste çörekotu, hindistan cevizi, kuşburnu, rüşeym, aspir, üzüm, nar, incir çekirdekleri, fındık, ceviz gibi ürünlerden soğuk sıkım yöntemi ile yağ ve posa üretimi yaptıklarını ifade eden Osman Ocaklı, iç piyasanın yanı sıra ABD başta olmak üzere, Almanya, Kanada, Belçika, Fransa, Bulgaristan ve Suudi Arabistan dahil 7 ülkeye ihracat yaptıklarını, TKDK desteğiyle kurdukları bu işleme tesisi sayesinde Çorum'da tıbbi ve aromatik bitki ekilişlerine önemli oranda destek sağladıklarını söyledi.



Ardından yine Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren River Meyve Soğuk Hava Deposu’nda incelemelerde bulunan Kalender'e işletme sahibi Mustafa Ilıca tarafından bilgi verildi. Ilıca, IPARD I dönemi 13. Çağrı ve IPARD II dönemi 2. Çağrısında iki proje sunduklarını, dinamik atmosferik basınçlı odalara sahip meyve soğuk hava depolarının en son teknolojiye sahip olduğunu, işletmenin yılda 1600 ton meyve ve sebze işleme kapasitesinin olduğunu ve 9.000 m³ depolama hacmine sahip olduğunu, tesislerinde depoladıkları elmaların, hiçbir renk bozulmasına uğramadan, aromasını kaybetmeden ve sertliğini yitirmeden 14 ay süreyle saklanabildiğini ifade ederek, işletmenin elektrik ihtiyacının da TKDK desteğiyle kurdukları 400 KW'lık kapasiteye sahip yenilenebilir enerji yatırımından karşıladıklarını kaydetti.

Son olarak Sungurlu ilçesi Aydoğan köyünde faaliyet gösteren Çoksezginler Süt Üretim Çiftliği’ni inceleyen Kalender, işletme yetkilisi Yasin Çoksezgin’den bilgi aldı.

Kalender, IPARD I döneminde 3. ve 11. Çağrıda sunulan iki proje ile 120 büyükbaş sağmal hayvan kapasiteli olarak kurulan işletmede günlük 2 tonun üzerinde süt üretimi yapılan işletmedeki incelemelerinin ardından çalışma ziyaretini tamamlayarak Çorum'dan ayrıldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2019, 18:20