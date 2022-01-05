TKDK’dan 2021’de Çorum’a rekor hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğü 2021 yılında 250 projeye 51 milyon lira hibe ödedi.

Yıl içerisinde yürütülen faaliyetler ve verilen destekler hakkında yapılan basın açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

‘2021 YILI 250 PROJE VE 51 MİLYON LİRA HİBE İLE REKOR YILI OLDU’

“2021 yılında; 202 tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği için makine-ekipman alımı, 28 yenilenebilir enerji ve 20 diğer sektörlerdeki projeler olmak üzere sözleşmeye bağlanan 88 milyon lira yatırım tutarlı, 250 projeye 51 milyon lira hibe ödemesi yapıldı. Hedeflenen tutarın üzerinde gerçekleşen ödemeyle birlikte 2021 yılı bugüne kadar en yüksek sayıda projeye en çok hibe ödemesi yapılan yıl oldu.

‘YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINDA BİRİNCİ SIRADAYIZ’

Büyük çoğunluğu Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren firmaların çatı ve duvar yüzeylerine olmak üzere, yenilenebilir enerji yatırımları için 2021 yılında 35 milyon lira yatırım tutarlı 28 projeye 20 milyon lira hibe ödendi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarında bugüne kadar 39 adet güneş enerjisi santrali (GES) yatırımına destek sağlanarak 42 il içerisinde Çorum İl Koordinatörlüğü birinci sırada yer aldı. Toplamda 15,5 MW'lık kapasite içeren yenilenebilir enerji yatırımına destek sağlandı. 60 milyon lira yatırım tutarlı 39 projeye 31 milyon lira hibe ödendi. Destek verilen yenilenebilir enerji yatırımları ile bir yılda üretilen elektriğin 30 milyon kWh' üzerinde olduğu ve yaklaşık 20 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılamaya yeteceği tahmin edilmektedir.

‘YEREL EYLEM GRUPLARINA DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORUZ’

LEADER desteği kapsamında İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği ve Ortaköy Şapinuva Kadeş Derneği'nin 4 milyon 154 bin liralık projelerine destek vermeye devam ediyoruz. Her iki yerel eylem grubu derneğine 424 bin lira ödeme yapıldı.

Kurum Merkezimiz, LEADER Yaklaşımı tedbirinde projelerine yüzde 100 hibeyle destek verdiği yerel eylem grupları için en geç 2022 yılı Şubat ayı içinde yeni bir Başvuru Çağrı İlanına çıkılacağını duyurmuştur.

‘BUGÜNE KADAR 380 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPILDI’

Süt, yumurta, kırmızı ve beyaz et üretimi ile süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezleri, et parçalama ve işleme tesisleri ile kesimhaneler, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tesisleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve depolanması, bitkisel üretim, mantarcılık, seracılık, arıcılık, katma değerli ürünler, el sanatları, kırsal turizm, makine parkları, su ürünleri yetiştiriciliği ve yenilenebilir enerji yatırımları içeren projelerin yapım işleri, makine-ekipman alımları, proje hazırlık giderleri ve görünürlük harcamalarına sektörüne göre değişmekle birlikte 500 bin avro ile 3 milyon avroya kadar olan kısmına yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe veriyoruz. Aynı zamanda yatırımlardaki harcamalar KDV ve diğer vergilerden de muaf tutuluyor.

2013 yılından günümüze kadar ahır, sağımhane, gübre ve silaj çukuru, samanlık ve yem deposu, makine ekipman garajı, soğuk hava deposu, işletme binaları gibi inşaat işleriyle birlikte, pulluktan mibzere, balya makinesinden silaj makinesine, buzağı kulübesinden sağım sistemine, ultrason cihazından sağım robotuna, soğutucu donanımlı araçlardan karavana, güvenlik sisteminden iklimlendirme sistemine, bilgisayarından güneş paneline kadar birçok makine-ekipman alımını içeren 1055 projeye destek sağlandı. 380 milyon lira yatırım tutarına sahip bu projelere 170 milyon lira hibe ödendi. Yatırımları devam eden projelerle birlikte, çıkılacak yeni çağrılarla tarımı ve kırsalı desteklemeye devam edeceğiz.

‘2022 YILINDA 11. PROJE BAŞVURUSU ÇAĞRISINA ÇIKIYORUZ’

Kurum Merkezimiz, "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" tedbiri kapsamında en geç 2022 yılı Şubat ayının ilk haftası içinde 11. Başvuru Çağrı İlanına çıkacaktır. Bu çağrı kapsamında bitkisel üretim ve işleme tesisleri, mantarcılık, seracılık, arıcılık, katma değerli ürünler, el sanatları, kırsal turizm, makine parkları, su ürünleri yetiştiriciliği ve yenilenebilir enerji yatırımları içeren projelere destek verilecektir.

İl koordinatörlüğümüzdeki tüm personelimiz ve yardım masamızla yoğun şekilde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Yatırımcılarımıza en doğru ve en güvenilir bilgiyi yetkililerimiz ve uzman personelimizden almaları için il koordinatörlüğümüz ile irtibat kurmalarını tavsiye etmekteyiz.” (Haber Merkezi)