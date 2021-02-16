TKDK’dan Mecitözü Süt Birliği’ne 630 bin lira hibe

TKDK, Mecitözü Süt Üreticileri Birliği’ne araç ve ekipman desteği sağladı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Mecitözü Süt Üreticileri Birliği’ne IPARD II 8. Çağrı İlanı kapsamında makine, ekipman ve süt taşımada kullanmak üzere araç alımına yönelik toplam yatırım tutarı 1 milyon 260 bin lira olan projeleri için 630 bin lira hibe ödendi.

Birlik Başkanı Metin Ayvaz, yatırımla ilgili şunları söyledi: “TKDK, ilçemizde birçok projeye destek verdi. Çiftçilerimiz makine ve ekipmanlarını yeniledi. Hayvancılık tesisleri ve yenilenebilir enerji yatırımları ilçemizde hayat buldu. İl Koordinatörlüğü yönetici ve uzmanları süt üreticileri birliğimizle sürekli irtibatta oldu. Her çağrıda yapılan bilgilendirmeler bizi bu projeler konusunda cesaretlendirdi. En sonunda Birliğimize, dolayısıyla ilçe merkezi ve köylerimizdeki süt üreticilerimize de güzel bir destekte bulundu.

Projemizle, süt depolama ve taşımada soğuk zinciri sağlama ve koruma açısından Birliğimizin ihtiyacı olan 4 adet süt soğutma ve depolama tankı, 4 adet transfer pompası, 10 adet araç üstü süt taşıma tankı ve 4 adet süt toplama aracı aldık. Aldığımız makine, ekipman ve araçlarımızı üreticimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz. 1 milyon 260 bin lira yatırım tutarlı projemiz için 630 bin lira hibe ödendi. Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ile yapılan anlaşma gereğince yatırımcılar KDV ve diğer tüm vergilerden muaf tutulmaktadır. Bu kapsamda da devletimiz, 300 bin lira tutarındaki KDV ve ÖTV yükümlülüğümüzden de bizi muaf tutarak ayrı bir destek daha sağlamış oldu. Çorum'da TKDK'dan ilk destek alan üretici birliği olmaktan gurur duyuyoruz. Bu yatırımımızın hayat bulmasında desteklerini esirgemeyen Valimize ve İlçe Kaymakamımıza, TKDK yönetici ve çalışanlarına, ayrıca yönetim kurulumuza güvenen ve güç veren birlik üyelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır."

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 20:39