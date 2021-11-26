‘TL’deki değer kaybı, 2001 krizinden daha fazla’

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2001 krizini değerlendirirken o günkü iktidarı suçlayıp sorumlu gösterirken, bugün de iktidarda daha büyük bir krizle kendisinin bulunduğunu söyledi.

Partili hükümet sistemine geçilen günden beri Türk Lirası’ndaki değer kaybının Şubat 2001 krizinden daha fazla olduğunu belirten Özsaçmacı, “Yönetim sistemindeki keyfiyetin tetiklediği bu kriz, başta dar gelirli vatandaşlarımız olmak üzere sanayicimizi, çiftçimizi, esnafımızı derin bir dar boğaza sürüklemektedir. Sadece son bir hafta içerisinde her birimizin cebinden 20 bin lira daha fazla çıkmıştır. Hepimizin cebinden çıkan bu para, faizcilerin, yandaş müteahhitlerin ve yabancı fonların cebine girmiştir. 1 yıl içerisinde tam 170 milyar dolar fakirleşen bir ülke haline geldik. Buradan iktidara seslenmek istiyoruz; gün piyasayla, akılla, bilimle, ekonominin gerçekleriyle zıtlaşma günü değildir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2001 krizini değerlendirirken o günkü iktidarı suçlayıp sorumlu gösterirken, bugün de iktidarda daha büyük bir krizle kendisinin bulunduğunu ifade eden Özsaçmacı, “Bugün olanları dış güçlere bağlayıp ekonomik savaştan bahsederken, 2001'deki iktidarı dış güçler mi indirmiş oluyor?” diye sorduğu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bir ödemeler dengesi krizi çıkma ihtimali çok güçlenmiştir. Daha da kötüsü zorlu kış şartları öncesinde bir yoklukla karşılaşılacaktır. Bütçe görüşmelerinin sürdüğü bu dönemde yaşanan bu gelişmeler sonucunda bütçe açığı, borçlanma, faiz kısır döngüsüne girilecektir. Sayın Erdoğan! Gün siyaset yapma günü değil, ülkenin menfaatlerini koruma günüdür. Hakikat kimseye zarar vermemiştir, asıl zararlı olan insanın kendi yanlışlarını ısrarla sürdürmesidir. Yanlışlarınızda ısrar ettiğinizi ve hakikate dönme niyetiniz olmadığını üzülerek görüyoruz. 2002 yılında yaptığınız çağrıyı şimdi biz size hatırlatıyoruz. Bu yüzden size çağrımız; bir an önce seçim kararı alıp ülkenin önünü açmak ve milleti rahatlatmaktır. Türkiye düşmanlarını daha fazla sevindirmenin anlamı yoktur.” (Haber Merkezi)