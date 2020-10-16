TOBB ile ‘ihtisaslaşma’ istişaresi

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ederek işbirliği yapılabilecek konuları istişare etti.

Rektör Öztürk ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, “‘Makine ve İmalat Teknolojileri Alanında İhtisaslaşma’ ve bölgesel kalkınmaya katkı kapsamındaki projelerimiz ve birlikte yapabilecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere TOBB Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ettik” dedi.