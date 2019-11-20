TOBB Meslek Lisesi öğrencilerinden Bilim Fuarı

FATİH BATTAR

Çorum TOBB Endüstri Meslek Lisesi’nde 54 öğrencinin 18 danışman öğretmen nezaretinde hazırladığı TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Şube Müdürü Ahmet Çaylak, Çorum Organize Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇOSİAD) Başkanı Hayri Şamlı, Ticaret Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Muharrem Sarıaslan, TSO Sekreteri Murat Zeybel, OSB Müdürü Yaşar Şahin, işadamı Mustafa Yağlı ve sanayiciler katıldı.

Proje açılışında bir konuşma yapan Okul Müdürü Ramazan Yiğitoğlu; “54 öğrencimiz 18 danışman öğretmen nezaretinde 22 proje hazırladı. Öğrencilerimiz hazıladığı bu projelerle büyük bir yolculuğa ilk adımı atmış olacak. Projenin gerçekleşmesinde ve okulumuza her türlü desteği sağlayan ÇOSİAD’a, sanayicilerimize, OSB’ye çok teşekkür ediyorum.” dedi

ROBOT YARIŞMASINA KATILAN PROJELER DE YER ALDI

Konuşmaların ardından katılımcılar öğrencilerin hazırladığı 22 projeyi gezerek bilgi aldı. Sergide ayrıca geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 13.Uluslararası MEB Robot Yarışması’na katılan öğrencilerin robotik çalışmaları da yer aldı.

Çorobot ekibi olarak geçtiğimiz yıl ayrıca Mersin’de düzenlenen robot yarışmasına da katıldıklarını belirten Okul Müdürü Ramazan Yiğitoğlu, 2020 yılında ise ‘Hattulili’ ismli robot ile İstanbul ve Çin’de düzenlenecek yarışmalara katılacaklarını söyledi.