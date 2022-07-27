TOBB-OSB ÇOROBOT Takımı Teknofest finallerinde yarışacak

TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Teknofest 2022 Samsun Finallerinde Çorum’u temsil edecek.

TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Takımı ÇOROBOT, 19-24 Temmuz 2022 tarihlerinde İzmit Körfez Pistinde yapılan "Teknofest 2022 Liseler Arası Effıcıency Challenge Elektrikli Araç Yarışması"nda Çorum’u başarıyla temsil etti.

Türkiye genelinde 350 takımın başvuruda bulunduğu yarışmada 67 takım finallere katılma hakkı kazandı. 19-22 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılan yarışma için Dinamik Sürüş, Güvenlik, Mekanik Kontrol, Elektrik Güvenliği ve Yerli Tasarım aşamalarından oluşan teknik kontrollerin tamamını geçen, piste çıkma ve yarışma hakkı kazanan 37 takımdan birisi de ÇOROBOT EC1 oldu.

ÇORROBOT EC1 23-24 Temmuz 2022 tarihlerinde İzmit Körfez Pistinde yapılan yarışlarda 65 dakikada 20 turu tamamlama şartını gerçekleştirerek sıralamada 10. olma başarısını gösterdi.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da ÇOROBOT Takımını başarılarından dolayı tebrik etti.

Yarışmaya hazırlık süreciyle ilgili bilgi veren ÇOROBOT Takımı danışman öğretmeni Hacı Recep Seyis, “8 öğrenci ve 2 danışman öğretmenden oluşan ÇOROBOT Takımımız 60 gün gibi kısa bir sürede gece gündüz demeden özveriyle çalışarak elektrikli aracımız 'ÇOROBOT EC1' i tamamladı. Öğrencilerimiz tarafından tasarlanmış ve yerli olarak üretimi gerçekleştirilen BLDC HUP motora sahip ÇOROBOT EC1 elektrikli arabamız maksimum 70 km/s hız yapabilmektedir. 280 adet Li-on kalem pillerin seri ve paralel bağlanmasıyla oluşan bataryamız öğrencilerimiz tarafından yerli olarak üretilmiş olup aracımız 65 km menzile sahiptir. Ayrıca ÇOROBOT EC1 batarya durumu, araç hızı, batarya sıcaklığı, motor sıcaklığı vb. verileri 2 km yarıçaplı bir alanda merkezi bilgisayara aktarma özelliğine sahip olarak tasarlanmış olup, bir araçta bulunması gereken (far, sinyal, korna, dikiz aynası vb.) elemanlar yanında ayrıca 7" dokunmatik gösterge paneline sahiptir” dedi.

Okul Müdürü Ömür Ergül ise, “Teknofest 2022 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarışmaları için ÇOROBOT Takımımız yoğun bir çalışma dönemi geçirerek öğrencilerimizle birlikte okulumuz adına güzel bir sonuç elde etmişlerdir. ÇOROBOT Takımı danışman öğretmenleri Hacı Recep Seyis, Erdoğan Anaç ile takım öğrencilerimiz ve destek veren öğretmenlerimize teşekkür ederim. Ayrıca yarışmamıza sponsor olarak desteklerini esirgemeyen başta Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) Yönetim Kuruluna, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çetin Başaranhıncal ve Yönetim Kuruluna, ÇOSİAD Yönetim Kurulu ile Dalyan Makine, İza Makine, Yuva Makine, Şenöz Metal, Dura Makine, F5 Makine ve Özduyu Sensör firmalarına ayrı ayrı teşekkür ederim”ifadelerini kullandı.

Yarışmanın finalleri ise 30 Ağustos- 04 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun’da Teknofest 2022’de yapılacak. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022, 19:06